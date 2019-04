Ministério Público abre inquérito na sequência do acidente na Madeira

MP pediu "apoio à Polícia Judiciária para a identificação dos corpos em colaboração com o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal".

O Ministério Público (MP) determinou a abertura de um inquérito na sequência do acidente que provocou 28 mortos e 28 feridos no Caniço, em Santa Cruz, disse esta quarta-feira à Lusa a magistrada do MP coordenadora da Comarca da Madeira.

"O MP já tomou todas as medidas que legalmente tem de tomar. Já foi ordenada a abertura de um inquérito e a realização de todas as diligências necessárias à recolha de prova", afirmou Maria de Lurdes Correia.

Segundo Maria de Lurdes Correia, o MP pediu ainda "apoio à Polícia Judiciária para a identificação dos corpos em colaboração com o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal".