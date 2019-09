Açores/Mau Tempo: Autoridade marítima recomenda planeamento e medidas de precaução

A autoridade marítima alertou hoje para a passagem do furacão "Lorenzo", que deverá atingir o arquipélago dos Açores na quarta-feira, recomendando à comunidade marítima "o planeamento e tomada de medidas de precaução atempadas".

Num comunicado enviado esta manhã às redações, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a do Porto da Horta recomendam à comunidade marítima "a verificação e reforço de amarrações, pela colocação das embarcações a seco em lugar seguro, afastado até das próprias rampas de varagem e, no caso de embarcações de maior porte, a sua eventual deslocação para portos de abrigo afastados do possível trajeto da tempestade".

"A Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta aconselham a comunidade marítima ao acompanhamento dos próximos boletins informativos e comunicados, os quais deverão dar nota da evolução e previsão do tempo e do mar", é explicado.