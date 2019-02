Ágata desmente separação: “É uma fantochada”

Cantora popular nega rutura com o presidente do Desportivo de Chaves e mostra-se revoltada.

Por Rute Lourenço | 01:30

Ágata está no centro de uma nova polémica, com a ‘TV7 Dias’ a garantir que a união de 20 anos com o companheiro, o presidente do Desportivo de Chaves, Francisco Carvalho, chegou ao fim.Segundo a publicação, a cantora já não é vista em Chaves há meses – para onde se mudou por amor ao companheiro – e terão sido as fortes discussões a ditar o final da relação, da qual nasceu Francisco, o filho mais novo da artista.À revista, Francisco Carvalho confirma mesmo a separação de Ágata. "Estou sozinho e estou bem. Não deu, não deu", justificou.