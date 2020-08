Um homem de 37 anos morreu, na manhã deste sábado, atropelado por um carro que entrou em despiste em Nogueirado Cravo, Oliveira de Azeméis.A vítima caminhava na berma da estrada nacional 227 quando o condutor do carro perdeu o controlo, atravessou a via e colheu o homem que vestia um colete refletor.O óbito foi declarado no local.O condutor do veículo foi transportado para o hospital de Santa Maria da Feira, com ferimentos ligeiros.Alerta foi dado às 7h30 de sábado.