Angola registou 53 mortes na estrada na última semana

Angola registou, na última semana, 53 mortos e 238 feridos, de um total de 242 acidentes de viação, a segunda causa de mortes no país, depois da malária, informou esta segunda-feira a Polícia Nacional.

A informação consta do Relatório de Segurança Pública de quatro a 10 de fevereiro, salientando que o excesso de velocidade e a travessia em locais impróprios estão na base dos acidentes.

No domínio da fiscalização do trânsito, foram apreendidas 320 viaturas, 800 motociclos, 943 cartas de condução, 679 verbetes, 1.002 livretes, 596 títulos de registo de propriedade e aplicadas 3.264 multas, avaliadas em 11,1 milhões de kwanzas (18.322 euros).

No período em análise, a polícia realça a detenção de 866 suspeitos e o esclarecimento de 792 crimes, bem como a apreensão de 70 armas de fogo de diversos calibres, das quais 35 na província do Cuanza Norte e 19 em Luanda.

Na última semana, a polícia registou a ocorrência de 280 furtos, 112 roubos, 151 ofensas à integridade física graves e simples, 33 homicídios e 31 agressões sexuais.

No que se refere à proteção das fronteiras, a Polícia Nacional realizou várias ações que resultaram na detenção de 2.079 cidadãos, dos quais 1.953 da República Democrática do Congo, acompanhados de 99 crianças, 16 da Namíbia, seis da República do Congo, cinco da Zâmbia, e 99 angolanos, por contrabando de combustíveis, pesca ilegal, tráfego ilícito de imigrantes e por contrabando de mercadorias não declaradas.