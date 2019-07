ANTRAM convicta de que sindicatos dos motoristas nunca quiseram alcançar entendimento

A ANTRAM afirmou hoje estar a avaliar toda a documentação das negociações com os sindicatos dos motoristas que ameaçam fazer greve em agosto e estar convicta de que estes "nunca tiveram intenção de chegar a entendimento".

Em declarações à agência Lusa, o representante e advogado da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), André Matias de Almeida, disse que se ficar provado, através da análise da totalidade dos documentos disponíveis desde o início das conversações com os sindicatos, que estes não agiram de boa-fé e que "nunca tiveram intenção de chegar a entendimento", isto "não poderá deixar de ter as naturais consequências legais".

Relativamente às declarações do secretário de Estado da Energia acerca da preparação de "uma rede de abastecimento de emergência" de combustíveis, caso a greve dos camionistas a partir de 12 de agosto se concretize e não sejam cumpridos os serviços mínimos, André Matias de Almeida disse encará-las com "total normalidade", uma vez que depois do impacto que teve a greve de abril "nenhum Governo pode permitir uma situação de crise energética".