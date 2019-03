Aprender a andar de bicicleta vai fazer parte do currículo escolar

Medida está prevista na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa.

apresentadas na quinta-feira por António Costa, o ministro do Ambiente, o secretário de Estado adjunto e da Mobilidade e o presidente da Câmara do Barreiro.

onde figuram cerca de 51 medidas de fundo cultural, ambiental, educacional e legislativo

Até 2030, o Governo pretende que Portugal pedale 15 vezes mais e, para isso, vai tornar obrigatória a aprendizagem de andar de bicicleta para as crianças a partir do ensino básico. Esta é uma das metas traçadas na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa,"As crianças têm uma capacidade de sensibilização enorme", disse José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, ao Público. "Todos os alunos terão a oportunidade de aprender a pedalar, num processo de formação faseado ao longo dos vários níveis de escolaridade", refere a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, apresentada na quinta-feira,O objetivo passa por, no 1.º ciclo, as aulas serem em contexto protegido, e nos 2.º, 3.º ciclos e secundário com uma passagem para o espaço público. "A educação para a mobilidade ativa e sustentável, e para a cidadania rodoviária será providenciada a partir do pré-escolar, e continuada nos níveis seguintes, incentivando o uso partilhado e responsável do espaço público", explica a proposta. Devido à objetivo de incentivar os mais novos, o "alargamento da cobertura do seguro escolar" está a ser estudado pelo Governo.

Mas nem todos os adultos vão poder ensinar. Haverá um "quadro de referência nacional para ensinar a pedalar", com "desenvolvimento de competências para pedalar em condições de conforto e segurança, em contexto protegido (nível básico) e em meio rodoviário (nível avançado)". Desta forma, será necessário formar e certificar monitores.



Mais deslocações de bicicleta

Com esta estratégia, o Governo ambiciona ainda "alcançar em 2030 aquela que é hoje a média europeia" de utilização de bicicletas para deslocações. O objetivo é que 7,5% dos portugueses utilizem a bicicleta para se deslocarem - atualmente, apenas 0,5% o faz.



Ao jornal, José Mendes afirma que o foco tem de ser colocado nas "viagens mais curtas, entre dois e seis quilómetros" realizadas maioritariamente em bicicletas elétricas - cuja compra passou este ano a ter um incentivo estatal.



O Governo pretende aumentar de 2.000 para 10.000 os quilómetros de ciclovia e quer investir em campanhas e ações de formação sobre segurança para reduzir para metade o número de acidentes com peões e ciclistas. "Para reduzir ao mínimo o número de vítimas, são necessárias campanhas continuadas de sensibilização, inovadoras e impactantes, envolvendo diferentes agentes".



O Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade revelou ainda que que até 2030 o Estado quer que "todos os portugueses tenham a perceção de que o modo ciclável não só é bom para eles como para o ambiente".