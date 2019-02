As declarações apaixonadas dos famosos no Dia dos Namorados

O amor está no ar e as figuras publicas partilham nas redes sociais o que lhes vai no coração.

16:02

O dia 14 de fevereiro é marcado pelo amor. Esta quinta-feira celebra-se o Dia dos Namorados e são muitos os casais apaixonados que partilham mensagens ternurentas.



As figuras públicas não são exceção e utilizam as redes sociais para partilhar mensagens com a "cara metade".



Segundo a lenda, no século III o Imperador Cláudio II proibiu a celebração temporária de casamentos para garantir que os jovens se concentravam na vida militar e não na vida amorosa.



No entanto, o bispo Valentim concedeu em sigilo diversos casamentos celebrando o amor que unia os jovens. Contrariou a ordens do Imperador e acabou preso e condenado à morte. A data passou a ser assim conhecida como o dia de São Valentim.



A luta pelo amor é o que move muitos e eternos apaixonados. O vermelho é a cor do fogo, do sangue e do coração. Simboliza a chama que mantém vivo o desejo, o amor e a paixão.