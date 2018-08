Austrália pediu à Coreia do Norte para recuperar restos mortais de soldados

Por Lusa | 03:29

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Julie Bishop, disse hoje que pediu ao seu homólogo norte-coreano, Ri Yong-ho, a recuperação dos corpos dos 43 soldados australianos desaparecidos na Guerra da Coreia.

Os dois ministros reuniram-se no fim de semana em Singapura durante a cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático, um dos únicos eventos internacionais no qual o regime de Pyongyang participa.

Em Bali, na Indonésia, a governante disse à Sky News que tinha lembrado Ri Yong-ho que a Coreia do Norte já tinha entregado os restos mortais de alguns soldados americanos, na sequência da cimeira de junho entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.