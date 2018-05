Backstreet Boys mascaram-se de Spice Girls em homenagem ao poder feminino

Grupo cantou alguns dos temas mais conhecidos da banda britânica.

O grupo norte-americano Backstreet Boys realizou um cruzeiro, que partiu de Miami com destino às Ilhas Turcas, e durante a estadia a banda decidiu subir ao palco do navio mascarado de elementos das Spice Girls.



A fotografia publicada esta terça-feira no Instagram oficial da banda já foi partilhada por centenas de fãs. Nas redes sociais, têm surgido vários vídeos do momento gravados por turistas que se encontravam no local.

Além de toda a caracterização, o grupo brindou ainda todos os presentes com uma pequena atuação onde relembraram alguns dos temas mais conhecidos da banda britânica como Wannabe, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life.









Os Backstreet Boys e as Spice Girls, que atuaram juntas pela última vez em 2012 na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, são considerados grandes ícones da música pop. Ambos os grupos marcaram a década de 90.