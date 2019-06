Banda norte-americana Pavement reúne-se para concertos em Porto e Barcelona em 2020

Os norte-americanos Pavement vão voltar a reunir-se em 2020 para dois concertos nos festivais Primavera Sound de Barcelona e do Porto, anunciou hoje a organização.

A banda liderada por Stephen Malkmus, que marcou presença no festival de Barcelona deste ano com os seus The Jicks, vai subir assim aos palcos mais uma vez desde que se separou em 1999, depois de o ter feito numa digressão mundial em 2010 que não passou por Portugal.

"Pavement é a primeira banda confirmada para o Primavera Sound Barcelona e para o NOS Primavera Sound, no Porto, em 2020", pode ler-se no comunicado da organização dos Primavera Sound, que conta como o anúncio foi feito através dos ecrãs do evento catalão.