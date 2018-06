BE interpela ministro contra "império da precariedade" na ciência e ensino superior

Por Lusa | 05:40

Contra o "império da precariedade" na ciência e no ensino superior em Portugal, o BE vai interpelar na sexta-feira, no parlamento, o ministro da tutela, acusando o Governo de defraudar as expectativas de estudantes, investigadores e professores precários.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do BE Luís Monteiro antecipou a interpelação ao Governo agendada para sexta-feira, no plenário da Assembleia da República, cujo tema escolhido pelos bloquistas foi a "Precariedade na Ciência e funcionamento do Ensino Superior", com presença confirmada do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O deputado bloquista é perentório nas críticas aos reitores, acusando-os de "claro boicote" tanto no PREVPAP (Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública) como na aplicação da lei do emprego científico, o que faz com que este setor permaneça como "um género de Império da Precariedade".