Belgas dEUS iniciam em Lisboa digressão europeia dos 20 anos do álbum "The Ideal Crash"

Por Lusa | 13:18

A banda belga dEUS vai dar dois concertos em Portugal, a 24 e 25 de abril de 2019, os primeiros da digressão europeia de comemoração dos vinte anos do álbum "The Ideal Crash", anunciou hoje a promotora Everything is New.

A banda de rock sobe ao palco do Coliseu de Lisboa, no dia 24 de abril e, no dia seguinte, 25 de abril, é a vez de atuarem no Porto, com um concerto no Hard Club.

A banda formada em 1991, que já soma vinte e oito anos de existência, decidiu celebrar o vigésimo aniversário do álbum "The Ideal Crash", através de uma extensa digressão europeia, que arranca em Lisboa, dia 24 de abril e termina em Atenas, no dia 31 de maio.