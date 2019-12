Brinquedos avariados são recuperados por estudantes universitários

O "sharetoy", uma espécie de "hospital dos brinquedos" criado por estudantes da Universidade de Aveiro (UA) é um dos dez finalistas do Prémio de Voluntariado Universitário (PVU), anunciou esta segunda-feira fonte académica.

A iniciativa recebeu um contributo de mil euros de uma instituição bancária por ter sido selecionada para a final daquele prémio, cuja votação está aberta através do link https://pvu.ajudamos.pt/votacao/.

O sharetoy é uma iniciativa anual da delegação de alunos na Universidade de Aveiro da organização internacional de Engenharia Elétrica e Eletrónica (IEEE), e do Núcleo de Robótica Diversificada da Associação de Eletrónica, Telecomunicações e Telemática da Universidade de Aveiro (NERD/AETTUA).

Trata-se de uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a reparação, em regime de voluntariado, de brinquedos antigos fornecidos por alunos e outros interessados.

Posteriormente os brinquedos recuperados são entregues, durante a altura do Natal, a instituições de apoio a crianças desfavorecidas, beneficiando, este ano crianças dos distritos de Beja, Évora e Setúbal.

As sessões do sharetoy são semanais e decorrem nas tardes das quartas-feiras, até dia 11, no makerlab, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) da Universidade de Aveiro.

Os brinquedos a carecer reparação podem ser deixados no DETI, no Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico e na Escola Superior de Saúde (ESSUA) da UA e em locais de Lisboa, Porto e Alentejo indicados na página do Facebook do sharetoy: https://m.facebook.com/sharetoyua/.