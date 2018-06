Britânica atacada com ácido feliz com pena aplicada ao ex-namorado

"Foi feita justiça", afirmou Ellie Chessell sobre pena para autor do crime que aconteceu em 2017, no Algarve.

Por Lusa | 11:33

A cidadã britânica atacada com ácido em maio de 2017 no Algarve congratulou-se esta sexta-feira com a pena de prisão de 12 anos aplicada na quinta-feira ao ex-namorado pelo Tribunal de Portimão, considerando que "foi feita justiça".

"As cicatrizes físicas e mentais do que aconteceu comigo em maio de 2017, jamais terão cura, mas a longa pena de prisão aplicada a Gouveia [ex-namorado] ajudará a avançar com a minha vida, ao saber que foi feita justiça", lê-se numa nota enviada à agência Lusa por Ellie Chessell.

O Tribunal de Portimão condenou na quinta-feira, o ex-namorado Cláudio Gouveia a 12 anos de prisão, por considerar que o mesmo ordenou o ataque com ácido a Ellie, concretizado por um outro homem, perto da localidade de Alvor, em Portimão, no distrito de Faro.