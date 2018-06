Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de ataque com ácido pede cinco mil euros em tribunal

Eleanor Chessell sofreu queimaduras em 60% do corpo e esteve hospitalizada durante um mês.

Por Rui Pando Gomes | 09:00

A mulher que foi atacada com ácido, em Alvor, e sofreu queimaduras em 60% do corpo, fez um pedido de indemnização civil ao Tribunal de Portimão, no valor de cinco mil euros, para pagar tratamentos médicos e as roupas que ficaram queimadas.



Este valor será imputado ao ex-namorado, Cláudio Gouveia, suspeito de ser o mandante do crime, e a Edmundo Fonseca, autor do ataque, que vai começar a ser julgado no dia 25 de junho, num processo autónomo ao do ex-companheiro de Eleanor Chessell.



O ataque, segundo a acusação do Ministério Público, ocorreu pelas 22h20 do dia 6 de maio de 2017. O plano foi "previamente delineado". Enquanto Cláudio vigiava e aguardava nas proximidades, Edmundo dirigiu-se junto à ofendida e "despejou para cima da mesma o referido líquido químico escuro corrosivo constituído por ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, que transportava no interior de uma garrafa".



A vítima sofreu "queimaduras graves no rosto, tórax, ombro, braços, abdómen, ancas, pernas e pé" e esteve um mês hospitalizada.



Eleanor Chessell voltou para o Reino Unido e recebeu tratamentos e acompanhamento psicológico para stress pós- –traumático.



PORMENORES

Atacante reconhecido

Eleanor reconheceu, na semana passada, no Tribunal de Portimão, Edmundo Fonseca como sendo o autor material do crime. "Sim foi ele", afirmou a inglesa.



Início do julgamento

Edmundo Fonseca começa a ser julgado no dia 25 de junho, pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, num processo autónomo ao de Cláudio.



Sentença no dia 21

A sentença de Cláudio Gouveia foi adiada para o dia 21, às 13h30, devido a uma mudança na qualificação do crime de violência doméstica.