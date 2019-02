Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabaret Voltaire é aposta de Adolfo Luxúria Canibal

Restaurante no centro de Braga conhecido pelos sabores e música de vanguarda.

Por Liliana Rodrigues | 19:59

Adolfo Luxúria Canibal dispensa apresentações no panorama musical, e o restaurante que abriu portas na cidade de Braga com a companheira, Marta Abreu - ex-baixista dos Mão Morta, entre outras bandas - já segue as mesmas pisadas em termos de projeção.



Foi buscar o nome ao clube noturno Cabaret Voltaire, na Suíça, o berço do dadaísmo, vanguarda modernista integrada por artistas de diversas áreas. Essa inspiração ganha forma todas as noites no centro histórico da capital do Minho.



À sexta e ao sábado tem mais um atrativo: a partir das 23h30, o restaurante transforma-se. Adolfo e Marta são quase sempre os DJ de serviço.



"Nós é que teimamos em receber bem os amigos até mais tarde. A luz baixa, o som da música sobe. Há, sobretudo, muita música alternativa", descreve Marta Abreu.



A ementa apresenta sugestões marcadas pelo arrojo e variedade cromática: escabeche de cavala fumada em areia de broa, cuscuz vegetariano ou as trouxas de ratatui são exemplos.



Sem esquecer o icónico fondue de carne em vinho tinto perfumado com ervas ou o bife com carne maturada. As sobremesas nunca desiludem e fazem a transição perfeita para uma noite que não acaba.



