Câmara atenta a casos de Covid-19 em alunos do Instituto Politécnico da Guarda

A Câmara Municipal da Guarda está a acompanhar a situação de estudantes do Instituto Politécnico local infetados com a covid-19 e disponibiliza instalações para os acolher após terem alta hospitalar, disse hoje o presidente do município.

Carlos Chaves Monteiro participou hoje durante a tarde numa reunião com a presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) e com o presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) para decidir "um conjunto de medidas que, neste momento, são prementes de ser tomadas".

"Designadamente, ter a noção dos locais onde [os estudantes infetados] vivem para, uma vez que já estão em tratamento, e não apresentam cuidados de maior, estabelecer algum confinamento e medidas de quarentena para que continuem a ter uma vida condigna", referiu.



Carlos Chaves Monteiro adiantou que já foi estabelecido um espaço - uma ala "mais isolada e de acesso autónomo" da Pousada da Juventude - onde os estudantes poderão residir temporariamente após terem alta hospitalar. "Não podemos ainda falar numa situação de surto, é uma situação que preocupa, mas as instituições e o município" estão "atentos" e a identificar possíveis contactos, disse. Segundo o autarca, no encontro foi referido que no concelho da Guarda são contabilizados 18 casos de doentes infetados por covid-19, sendo 15 alunos do IPG e três casos que não estão relacionados com aquele estabelecimento de ensino superior.



O estado de saúde dos infetados "é bom" e "alguns deles são até assintomáticos", rematou. Hoje, ao fim da manhã, a Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Guarda, Isabel Viseu, disse à Lusa que estavam confirmados 16 alunos infetados com covid-19, encontrando-se "um no domicílio e 15 internados". "Sendo que ainda há uma bebé de dois meses, filha de uma estudante, que também deu positivo [no teste ao coronavírus] e também está internada", acrescentou. Isabel Viseu referiu que, pelas informações recolhidas, os alunos do IPG infetados participaram num jantar de aniversário, realizado no domicílio de um aluno.



Segundo a Coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Guarda, à data de hoje estavam contabilizados 28 casos ativos de covid-19 na área da ULS, que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões. No domingo, o IPG anunciou que decidiu suspender os exames presenciais nas suas instalações, transferindo-os para as plataformas digitais, após ter conhecimento da existência de estudantes infetados com covid-19.



"A decisão deve-se às informações transmitidas, no sábado à noite, pela ULS da Guarda de que há estudantes do IPG que testaram positivo à covid-19", referiu o IPG em comunicado enviado à agência Lusa. Segundo a nota, os estudantes foram infetados fora das instalações. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.620 pessoas das 44.129 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.