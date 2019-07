Câmara de Lisboa aprova aquisição dos 11 prédios da Segurança Social para renda acessível

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, em reunião privada do executivo, a aquisição dos 11 prédios da Segurança Social que serão convertidos em habitação acessível, no valor de 57,2 milhões de euros.

A proposta contou com a abstenção do CDS-PP e do PSD, tendo as restantes forças políticas votado a favor (PS, BE e PCP), disseram à Lusa fontes municipais.

A aquisição dos imóveis está agora sujeita à aprovação em assembleia municipal e à obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas.