Carolina Loureiro criticada por publicar foto ousada

Apresentadora já se defendeu no Instagram.

19:48

Carolina Loureiro foi alvo de críticas de uma internauta por ter publicado uma foto ousada no Instagram. Na referida imagem, onde a apresentadora surge de sutiã e calções, uma mulher escreveu um comentário onde considerava que Carolina estava a dar um mau exemplo às jovens."Tristeza!!! Que lindo exemplo que estás a dar… por isso é que há por aí muitas miúdas que são violadas. Que bonito sair para a rua em soutiã. Pessoas da televisão. Quem havia de dar os bons exemplos é afinal que dá os piores. As figuras que se fazem por uns quantos likes", comentou na imagem.Muitos foram os internautas que rapidamente saíram em defesa de Carolina.A própria colocou uma InstaStory onde mostra a sua tristeza pelo comentário: "Tenho muita pena que as mulheres sejam assim umas com as outras", publicou.A imagem reuniu mais de 50 mil 'gostos' em apenas um dia.