Carolina Patrocínio "em contagem decrescente” para dar à luz

Terceiro filho da apresentadora nasce este mês.

06:00

Prestes a ser mãe pela terceira vez, Carolina Patrocínio mostra-se ansiosa pelo momento do parto, previsto para o final do mês. "E março finalmente chegou! Por aqui festejo mais uma gravidez de termo. Obrigada por todas as mensagens de carinho que tenho recebido", escreveu, assumindo que está em "contagem decrescente".



A apresentadora partilhou ainda uma foto em que se vê a barriga de grávida e recebeu inúmeros elogios.



Desta vez, Carolina não quis saber o sexo do bebé, que vem juntar- -se a Diana e a Frederica.