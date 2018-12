Atriz, de 30 anos, escolheu o cenário paradisíaco das ilhas do Pacífico para mostrar a sua silhueta perfeita.

Por Sónia Dias | 08:52

Não há nada como desfrutar dos últimos raios de sol antes do Natal. E Catarina Gouveia conseguiu encontrar o local ideal para fazê-lo: o Havai. A atriz, de 30 anos, viajou até ao idílico arquipélago do Pacífico para umas férias de sonho e as imagens que tem partilhado nas redes sociais mostram que não irá esquecê-las tão depressa.