CDS propõe comissão técnica independente sobre alegadas adoções ilegais ligadas à IURD

Por Lusa | 06:50

O CDS-PP vai propor, no parlamento, a criação de uma comissão técnica independente para averiguar as alegadas adoções ilegais de crianças portuguesas envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), e não exclui um inquérito parlamentar.

Em declarações à agência Lusa, a deputada do CDS Vânia Dias da Silva afirmou que esta comissão de peritos independentes deve "perceber o que está em causa, o que determinou algumas destas adoções, sobretudo na parte administrativa", na Segurança Social e na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa".

A agência Lusa questionou os partidos com representação parlamentar sobre as consequências que o parlamento deveria retira da petição "Não Adoto este Silêncio", que reclama a discussão deste tema pela Assembleia da República e a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, na sequência de uma série de reportagens na TVI.