Cemitérios de Loures abertos no Dia de Todos os Santos com restrições

Os dois cemitérios municipais do concelho de Loures vão permanecer abertos no dia 01 de novembro, com limite de lotação e de duração de visitas, devido à pandemia da covid-19, anunciou esta segunda-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia do distrito de Lisboa informa que os cemitérios municipais de Loures e de Camarate estarão abertos ao público no Dia de Todos os Santos entre as 09h30 e as 17h00, com controlo de entrada e saída de visitantes, para "cumprir a lotação estipulada", sendo obrigatório o uso de máscara e desinfeção das mãos.

No cemitério de Loures, a lotação permitida será de 25 pessoas em simultâneo, enquanto que no de Camarate será de 50.

"Face ao limite de lotação recomenda-se visitas breves, que não excedam os 20 minutos", aponta a nota.

A autarquia informa ainda que, devido à situação pandémica, este ano não se irá realizar a habitual romagem ao cemitério de Loures, por ocasião do Dia dos Fiéis Defuntos, que se assinala no dia 02 de novembro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.343 pessoas dos 121.133 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.