Centenário de Sophia com exposição inédita e sessão de poesia na próxima semana

Por Lusa | 11:47

A inauguração de uma exposição inédita realizada a partir da biblioteca pessoal de Sophia de Mello Breyner, no Porto, e uma sessão de poesia, em Lisboa, marcam as celebrações do centenário da escritora e poeta na próxima semana.

Ao longo de 2019, os Poetas do Povo vão celebrar os cem anos do nascimento de Sophia de Mello Breyner em quatro sessões da chamada "poesia de proximidade", que visa levar a palavra poética até ao público, de forma informal, próxima e interativa.

A primeira destas sessões -- de cerca de duas horas -- acontece na segunda-feira, no Povo-Lisboa, situado no Cais do Sodré, tendo como tema "O mar de Sophia", assim chamado porque este elemento esteve sempre muito presente, tanto na vida como na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen.