Clã Aveiro em peso festeja com Cristiano Ronaldo

Vitória do Real Madrid celebrada com muitos abraços e beijos.

08:06

Cristiano Ronaldo venceu a quinta Liga do Campeões e para festejar contou com a família em peso no Estádio Olímpico de Kiev, Ucrânia. Orgulhosos, todos quiseram recordar o momento com uma fotografia ao lado do craque.



De felicidade estampada no rosto, CR7 distribuiu vários beijos pela família. Começando por Georgina Rodríguez e, de seguida, pelo filho mais velho, Cristianinho.



Imagens que falam por si e que revelam um CR7 repleto de afetos.