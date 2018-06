Depois de Dânia Neto ter confirmado que vem aí bebé, é a vez da apresentadora da SIC dar também a feliz notícia.

Cláudia Borges anunciou esta sexta-feira estar à espera do segundo filho. A apresentadora da SIC fez uma publicação no Instagram onde afirma "somos quatro". Na imagem partilhada surge ao lado do marido, Samuel Fortuna, e do filho, Rodrigo, de oito anos.