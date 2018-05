Cocktails para celebrar os dias de sol

Restaurante Volver tem uma nova carta de bebidas.

Já a Margarita Salteña (9 €) é a opção para quem procura sabores mais profundos. A tequila branca adquire uma tonalidade framboesa ao ser combinada com triple sec, lima, laranja e figo da Índia. Em conclusão, "fresca e trendy". Quanto ao Antes Morir Que Olvidarte (9,75 €), leva whisky Jim Beam, St. Germain, mate, lima, abacaxi, menta e ginger ale.



O Volver fica na rua Luís de Freitas Branco, 5 D.

Margarita Salteña, El Caminito Revisitado e Antes Morir Que Olvidarte são três das novas criações da carta de cocktails do Volver de Carne y Alma, restaurante argentino situado no Lumiar, em Lisboa. As sugestões são de Alexandra Gameiro, gerente do espaço, que propõe cocktails de assinatura com ingredientes exóticos e repletos de ‘salero’.Uma das grandes novidades da lista é o El Caminito Revisitado (7 €). A casa apresenta-o como sendo "delicioso e irresistível". A flor de laranjeira envolve-se com duas frutas de época, o morango e o limão, "desaguando na intensidade da vodka e do licor de gengibre".