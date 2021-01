Concertos para Bebés regressam a Espanha em 2021

Espanha marca o regresso do projeto Concertos para Bebés a palcos internacionais em 2021, tendo a companhia Musicalmente anunciado esta segunda-feira espectáculos em Madrid, Barcelona e Santiago de Compostela.

Depois do cancelamento de todas as digressões internacionais em 2020, incluindo uma grande viagem prevista à Coreia do Sul, os concertos criados há 23 anos para bebés dos 0 aos 3 anos e respetivas famílias voltam a fazer as malas em março e partem para Madrid. Surma será solista convidada para as atuações no Teatros del Canal.

Barcelona e o Palau da Música Catalana será o destino em abril e, em junho, o projeto com sede na aldeia dos Pousos, em Leiria, ruma à Cidade das Artes, em Santiago de Compostela, para estrear um novo programa.

O plano para o ano que agora começa surge com algumas alterações em relação ao habitual, numa renovação que a Musicalmente assume surgir da experiência do trabalho de dez meses em contexto de pandemia de covid-19.

A programação habitualmente anual passa a semestral, de modo a permitir eventuais alterações em função da situação de saúde pública.

Na sequência das limitações impostas às lotações das salas pela Direção-Geral da Saúde, o projeto deixa de se apresentar em salas onde estava à bilheteira. A principal implicação, sublinha a companhia, é "a ausência de programação na cidade de Leiria, o berço e a casa mãe do projeto".

"Estamos confiantes de que os bebés e famílias leirienses possam em breve voltar a ter na cidade do Lis os seus encontros de melómanos de fraldas", acrescenta a Musicalmente.

O projeto Concertos para Bebés mantém-se em "salas que o acolhem como serviço público de cultura", casos de Coimbra e Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Para o Convento São Francisco, em Coimbra, a equipa vai responder a uma encomenda: foi criado um ciclo que decorrerá já a partir de 10 de janeiro, até junho, dedicado a seis países da Europa.

Pelo caminho ficam os Concertos para Bebés em Casa, lançados durante a pandemia para serem acompanhados 'online' no domicílio das famílias.

"Não foi música que se partilhou, foi uma fome desesperada, um vazio sem nome", afirma a Musicalmente em comunicado, num balanço, explicando as razões suspensão: "O incómodo gélido do estúdio e das objetivas não foi suficiente para apaziguar a dor violenta, e a partir de alguns meses, feroz, de não partilhar em palco semanalmente com bebés e famílias a epifania da grande música".

Também para a internet será lançada uma nova proposta este ano. Chama-se "Bebé Philarmonicus" e estreia-se a 31 de janeiro, constituindo "um momento informal de motivação pela audição de música ao vivo em família", em episódios curtos e "sempre em ambiente de linguagem não verbal.