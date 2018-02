Concurso para médicos hospitalares é publicado esta quarta-feira

Cerca de 700 médicos que terminaram a especialidade há quase um ano aguardam a abertura de concurso.

Por Lusa | 09:52

O despacho que abre concurso para as centenas de médicos recém-especialistas hospitalares que aguardam por colocação há mais de dez meses será publicado na tarde desta quarta-feira, anunciou o ministro da Saúde.



Adalberto Campos Fernandes disse aos deputados da comissão parlamentar de Saúde, onde está a ser ouvido sobre política geral do setor, que o despacho sairá à tarde em Diário da República.



Cerca de 700 médicos que terminaram a especialidade há quase um ano ainda aguardam a abertura de concurso, um atraso que tem sido contestado pela Ordem dos Médicos e pelos sindicatos médicos.



Um grupo de recém-especialistas a aguardar concurso entregou na semana passada uma carta aberta no parlamento a contestar os atrasos.



A Ordem dos Médicos já considerou a situação como uma vergonha nacional e, tal como os sindicatos, teme que vários dos cerca de 700 médicos recém-especialistas tenham abandonado o Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou para o privado ou indo para o estrangeiro.



Na semana passada, o ministro da Saúde tinha indicado aos jornalistas que o despacho para abrir concurso para os recém-especialistas hospitalares estava no Ministério das Finanças.