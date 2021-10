Um condutor escapou ileso depois de a viatura em que seguia ter incendiado na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, no sentido Freixo Arrábida, antes da saída para o Mercado Abastecedor.Neste momento, o trânsito está congestionado junto ao local em que o carro ardeu.O alerta foi dado às 14h45. No local esteve o batalhão de Sapadores do Porto e a PSP.Em atualização