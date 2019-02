Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça a mais recente marca de queijos Mogadoyro

Fernando Pais criou uma fábrica-modelo para dinamizar Mogadouro.

Por Edgardo Pacheco | 19:54

Fernando Pais é um engenheiro zootécnico que, entre outras coisas, se dedicava à recolha e venda de leite em Trás-os-Montes.



Certo dia acordou com pensamento: "Se eu tenho acesso a boa matéria-prima e as autoridades me exigem que tenha depósitos refrigerados para conservar o leite, por que razão não sou eu a transformá-lo em queijos? Por que razão não sou eu a criar uma fábrica que crie empregos e dinamize a economia da minha terra?"



Assim, em 2014 ficou pronta uma das mais modernas fábricas de queijo do País, capaz de - sendo necessário - transformar entre 30 a 40 mil litros de leite por dia.



Quem está habituado a ver fábricas por todo o País fica surpreendido pelo desenho, pela funcionalidade e pelos recursos técnicos existentes nesta fábrica de Mogadouro.



Daqui saem queijos de leite de ovelha, cabra e vaca, sendo que, com a marca Mogadoyro existe uma linha de queijos clássicos (com mais ou menos cura) e outra que na gíria se apelida de queijos de fantasia (queijos com frutos vermelhos, especiarias e ervas).



Infelizmente, fora de Mogadoyro tais queijos só se vendem numa cadeia de cash&carry. Um cenário que deveria mudar.



A velha questão dos vinhos

Convém recordar que a história de um queijinho com ‘um tintinho’ é, regra geral, uma má história. Não quer dizer que, nalguns casos, seja incorreta.



Nada disso. Mas, com um queijo de ovelha curado, nada como um branco que tenha tido estágio em madeira.