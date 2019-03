Conheça as "bombas" que Ronaldo mais gosta

Jogador segue 72 famosas no Instagram. Entre elas estão as mais belas e sensuais do Mundo.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Apesar de ser seguido por 156 milhões de pessoas em todo o Mundo - é a personalidade mundial com mais fãs no Instagram -, Cristiano Ronaldo só segue 427.O jornal italiano ‘Tuttosport’ analisou a conta do craque e avançou que, destas mais de quatro centenas, 72 são mulheres e, entre elas, estão as atrizes, modelos e cantoras mais belas e sensuais do planeta.O ‘anjo’ da Victoria’s Secret Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio e Adriana Lima (modelos brasileiras que também já desfilaram com as famosas asas da marca de lingerie), as irmãs Kylie e Kendall Jenner, bem como Kim Kardashian, Selena Gomez, Gigi Hadid, Heidi Klum, Angelina Jolie, Rita Ora e Miranda Kerr são apenas algumas das mulheres seguidas pelo jogador.