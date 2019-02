Georgina gere negócio de Cristiano Ronaldo

Futebolista vai ter clínica de implantes em Madrid, mas põe namorada a administrar.

Por Rute Lourenço | 09:00

Cristiano Ronaldo prepara-se para regressar a Espanha com um novo negócio. O português vai continuar a investir em Madrid e, segundo o jornal ‘La Vanguardia’, irá inaugurar uma clínica de implantes capilares de uma marca portuguesa.O mais curioso é que na constituição da sociedade para abrir este negócio – com um capital inicial de 200 mil euros – não é o nome do internacional português que figura, mas sim o da namorada, Georgina Rodríguez, nomeada administradora do espaço. Uma decisão que poderá estar relacionada com a recente condenação do português em Espanha por fraude fiscal.Certo é que este passo demonstra o lugar de destaque conquistado pela espanhola, de 25 anos, na vida do futebolista da Juventus. Os dois aliam agora o amor aos negócios, com o craque a revelar plena confiança em Georgina Rodríguez.