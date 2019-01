Contenção nos mercados em 2019, com olhos no 'Brexit' e nos EUA - especialistas

Por Lusa | 10:37

Especialistas consideram que 2019 será um ano melhor que 2018, mas é preciso cautela porque um 'hard Brexit' pode agitar os mercados e ter consequências que podem assemelhar-se às da falência do Lehman Brothers em 2008.

"Acho que estamos num ponto em que é necessário ter alguma contenção. Acho que os mercados neste momento estão de algum modo inquietos quanto a um eventual cenário de recessão da economia norte-americana, que já está numa fase muito avançada do seu ciclo de expansão, que começou em 2009", afirmou Carlos Almeida, Diretor de Investimentos do Banco Best, em declarações à Lusa, à margem da Conferência "Best Investment Summit -- Desafios e Oportunidades 2019", que decorreu quinta-feira, em Lisboa.

No verão de 2019 a economia norte-americana completará 10 anos consecutivos de expansão, "o maior ciclo de expansão na sua História", indicou Carlos Almeida, acrescentando que "é natural que haja alguma inquietação dos investidores e alguma volatilidade nos mercados de ações e também, em certa medida, nos mercados de obrigações".