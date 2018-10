Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conversas infinitas com música no Pátio da Casa

Bar na Pousada da Juventude, em Setúbal, com espaço moderno onde a diversão e a descontração são levadas muito sério.

Por Sofia Garcia | 12:00

O Pátio da Casa é tal como se apresenta: seriamente descontraído. A decoração moderna, ao estilo simplista, convida a momentos de descontração mas também às conversas infinitas em grupo, com um copo à mistura.



O objetivo é que os clientes se sintam como se estivessem no pátio lá de casa. "Queremos proporcionar um ambiente familiar e descontraído para os clientes", explica Filipe Ramos.



Situado nas traseiras do edifício da Pousada da Juventude de Setúbal, o bar Pátio da Casa não vive apenas para o público mais jovem. "Queremos ser uma casa para um público dos 8 aos 80 anos e por isso organizamos muitas vezes atividades durante o dia, com insufláveis, a pensar nas crianças", conta Filipe Ramos.



Seriamente focado em inovar, o Pátio da Casa promove noites diversas. Ali, os fins de semana são de sunset com a presença de DJ convidados ou bandas ao vivo que ajudam a prolongar a tarde e dão a batida ideal para estender a noite.



Se a fome apertar, o Pátio da Casa tem a cozinha a funcionar, mesmo de noite, pelo que pode aconchegar o estômago. Por 10 euros o Pátio desafia-lhe o apetite - o rodízio de piza é o prato forte.



Se os verões no Pátio foram passados ao som de boa música, o inverno promete ser igual. O Pátio tem planos para "aquecer as noites", que não incluem apenas bebida.