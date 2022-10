Corredor de Energia Verde vai ligar Barcelona a Marselha por mar em alternativa aos Pirinéus

Os líderes de Portugal, Espanha e França decidiram avançar com um "Corredor de Energia Verde" para as interligações energéticas entre os países, apostando numa ligação por mar entre Barcelona e Marselha (BarMar) em detrimento de uma travessia pelos Pirenéus.O gasoduto marítimo foi escolhido como sendo "a opção mais direta e eficiente para ligar a Península Ibérica", principalmente transportando hidrogénio. Assim, o projeto Midcat foi abandonado.Os dois primeiros-ministros ibéricos e o Presidente francês acordaram ainda na necessidade de "concluir as futuras interligações de gás renovável entre Portugal e Espanha, nomeadamente a ligação de Celorico da Beira e Zamora (CelZa)As infraestruturas que vão ser criadas para a distribuição de hidrogénio deverão ser adaptadas de forma a transportarem outros gases renováveis, bem como uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia.

Segundo declarações do primeiro-ministro português, António Costa, não faria sentido lançar um novo projeto que não fosse vocacionado para o hidrogénio verde. António Costa menciona que " todos temos de fazer um esforço para assegurar a segurança energética da Europa, mas sem perder o ritmo e o foco naquilo que é fundamental, que é a transição energética para energias verdes".





O calendário, as fontes de financiamento e os custos relativos à execução do corredor verde BarMar serão debatidos num novo encontro a três, agendado para 9 de dezembro, em Alicante (Espanha).

De acordo com o texto acordado entre António Costa, Pedro Sanchéz e Emmanuel Macron, a que a Lusa teve acesso, entretanto, os respetivos ministros da Energia - que também estiveram presentes na reunião - irão começar imediatamente o trabalho preparatório para avançar com o BarMar e também sobre o reforço das interligações elétricas entre Espanha e França, "em ligação estreita com a Comissão Europeia".