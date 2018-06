Correr trails

Dificuldades extremas dos percursos cativam cada vez mais participantes.

Por Mário Figueiredo | 09:04

Os trails estão na moda. Provas de dificuldade extrema que estão a seduzir o movimento running. São eventos com caraterísticas diferentes das provas de atletismo. Também há um vencedor, mas o objetivo é a superação de cada um.A participação nas provas de trail requer cuidados, equipamento e treinos especiais. No trail não ganha o atleta mais veloz. Ganha o que melhor se adapta a subidas e descidas extremas que obrigam a mudanças de ritmo constantes. Há partes do percurso que só podem ser feitas a caminhar. Contudo, os percursos são muito exigentes e propícios a quedas. É aqui que entra o equipamento.O trail é caro. A começar pelas sapatilhas, que devem ser especiais e, acima de tudo, aderentes. Devem ser resistentes e confortáveis. Com uma elevada capacidade de absorção do impacto. As meias de compressão são facultativas, mas os cintos ou as mochilas para o transporte dos abastecimentos são fundamentais.A inacessibilidade dos percursos reduz ou anula os abastecimentos, pelo que os participantes têm de carregar consigo os mantimentos. Estes variam consoante as distâncias. Os mais longos obrigam a mochilas, bastões, lanternas, apitos, GPS, telemóveis, sacos-cama... Para os curtos basta levar uma garrafa para a hidratação e uma bolsa para umas barritas energéticas. Mas o trail, pelo contacto que permite com a natureza e o acesso a zonas remotas obriga o runner a respeitar essa natureza.Deitar lixo (garrafas ou papéis das barra energéticas) para o chão pode valer a desclassificação. Os regulamentos das provas são rigorosos neste aspeto, pois naquelas zonas não há ninguém para as limpar. O respeito é total. Mais, esse respeito é alargado aos adversários/companheiros de corrida. Ninguém nega apoio a ninguém, numa queda ou em qualquer outro problema.O trail é difícil mas bonito, experimente. Bons treinos!Aqui ficam algumas sugestões para colocar em prática os treinos:Trail ultra de Sesimbra Provas de 45,22 e 15 quilómetros com partida na Praça da Califórnia. Percursos pelas serras do concelho nesta VIII edição da prova.Data: 3 de junho (09h00)Preço desde: 15 eurosSite www.ultrasesimbra.com

8.º Oh Meu Deus -Ultra Trail Provas de 200 quilómetros (160+40), 100, 50 e 20 quilómetros com a subida à serra da Estrela.Data: 8 de junho (09h00)Preço desde: 40 euros (20 quilómetros)Site www.ohmeudeus.com

Ultra Melides-Troia Prova de 43 quilómetros entre a praia de Melides e a de Troia, sempre pela areia. A distância mais curta (15 quilómetros) começa na praia da Comporta.Data: 1 de julho (09h00)Preço: 30 eurosSite www.ultramelidestroia.pt

Corrida do Sporting Prova de 10 quilómetros de homenagem a Mário Moniz Pereira e uma caminhada de 4.Data: 1 de julho (20h00)Preço desde: 8 eurosSite www.corridadosporting.com

Corrida de Santo António A correr, à noite, todos os santos ajudam. É este o lema da corrida de Santo António, que tem partida e chegada ao Rossio. Tem 10 quilómetros.Data: 2 de junho (20h30)Preço desde: 14 eurosSite www.corridadesantoantonio.com

Corrida S. João de BragaProva de 12 quilómetros e caminhada de 5 com partida e chegada à praça João Paulo II.Data: 24 de junho (10h00)Preço desde: 8 eurosSite www.runporto.pt

River RaceTravessia do rio Judeu ‘Prepara-te para ficares sujo’. É o lema da River Race na baía do Seixal. Tem 4400 metros e muito lodo.Data: 23 de junho (18h30)Preço desde: 5 euros (8 com camisola e 16 com camisola e meias run sox)Site www.werun.pt

Porto a subir Corrida em contra-relógio da Ribeira até à Sé. São 206 degraus das Escadas do Codeçal e 290 degraus das Escadas dos Guindais.Data: 1 de julho (10h00)Preço: 5 eurosSite www.runporto.pt

Corrida do Parque à noite Organização promete a corrida mais divertida do ano. A prova tem 8 quilómetros e o tema é o wild west.Data: 28 de julho (21h30)Preço: 5 eurosSite www.runporto.pt