CPLP "é uma riqueza" e português deve ser usado para crescimento económico, diz MNE de São Tomé Princípe

A ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe considerou hoje, em Lisboa, que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) "é uma riqueza" e que o português deve ser usado para o crescimento económico.

Elsa Pinto participou hoje, em Lisboa, numa reunião com o secretário-executivo e embaixadores dos estados-membros daquela organização, com o objetivo de deixar a posição "clara e inequívoca" do novo executivo de São Tomé e Príncipe sobre os programas e dossiês em curso na instituição

"A CPLP para São Tomé e Príncipe é um espaço de concertação política por excelência. É aqui onde refletimos sobre os nossos interesses geopolíticos e geoestratégicos. E é também aqui onde sobrepomos a nossas diferenças, e a partir das nossas diferenças conjugamos pontos de interesse (...) para resolver problemas que resultam da nossa descontinuidade geográfica", defendeu.