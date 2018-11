"Passei para vos dizer que ainda não tive o Salvador", disse a atriz através de uma publicação nas redes sociais.

A atriz Dânia Neto fez uma nova publicação no Instagram a agradecer a todos os seguidores pela preocupação e carinho demonstrados, durante esta segunda e terça-feira, altura em que a atriz esperava ter dado à Luz do seu filho Salvador.



"Antes de mais quero agradecer todo o carinho e todas as mensagens deixadas durante o dia de ontem e manhã de hoje. Passei para vos dizer que ainda não tive o Salvador, ele está óptimo e a adorar o seu T0, estamos para breve e aguardamos com muito amor o querer dele", pode ler-se na publicação partilhada pela artista.