Atriz fez revelação nas redes sociais este sábado.

16:49

Dânia Neto está à espera de um menino. A revelação foi feita pela própria numa publicação colocada na rede social Instagram. "Its a boy" - "É um menino", em português - foi a legenda escolhida para uma imagem do "baby shower" onde a atriz surge com o companheiro.