Demi Rose faz vídeo sensual para se despedir de 2018

Modelo inglesa partilhou imagens a usar um pequeno fato de banho vermelho.

15:08

A modelo inglesa Demi Rose, que ficou conhecida através do anterior (e breve) relacionamento com o cantor Tyga, publicou um vídeo nas redes sociais esta segunda-feira, onde partilhava o seu entusiasmo com a proximidade de 2019.

As imagens mostram Demi a fazer uma dança sensual enquanto usa um reduzido fato de banho vermelho num barco e a câmara destaca as costas da atriz.

"Estou entusiasmada com 2019 e todas as boas energias que este ano tem para me oferecer", avançou a modelo na descrição do vídeo.





Ver esta publicação no Instagram Excited for 2019 and all the good vibes it has to offer!?? Uma publicação partilhada por Demi Rose (@demirosemawby) a 25 de Nov, 2018 às 3:31 PST

A publicação de Demi deixou os internautas muito empolgados, tecendo inúmeros elogios nos comentários.

"A mulher mais divina de sempre", afirmou um utilizador.