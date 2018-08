Demi Lovato quebra silêncio após sofrer overdose

Cantora esteve em risco de vida ao longo das últimas semanas.

Demi Lovato enviou esta segunda-feira uma mensagem emocionada aos fãs. A cantora deu uma festa em casa onde sofreu uma overdose que pôs em risco a própria vida e a deixou no hospital desde dia 24 de julho.

A cantora utilizou o Instagram para divulgar um comunicado em que assume ter sido sempre sincera acerca da sua relação com as drogas.



"Aquilo que eu aprendi é que isto não desaparece ou acalma com o tempo", acrescentou Demi.

"Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem de saúde. Aos meus fãs, eu vou estar profundamente agradecida por todo o carinho e apoio que deram", escreveu a cantora.

Demi agradeceu ainda à família e aos médicos que a estão a ajudar na recuperação e afirmou que vai "continuar a lutar".

Leia a mensagem de Demi Lovato no Instagram: