Depressão Bárbara atinge Portugal Continental esta terça-feira

Portugal continental vai ser atingido pela Depressão Bárbara na próxima terça-feira, 20 de outubro, a partir das 17h00, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



A partir da tarde desta segunda-feira, a intensidade do vento vai aumentar, com rajadas até aos 100 km/h e 130 km/h, no caso das terras altas. Também a chuva forte e persistente será um dos efeitos desta Depressão, especialmente entre o início da tarde do dia 19, segunda-feira, e o final do dia 20 de outubro, terça-feira.







Na costa da região sul, a agitação marítima irá fazer-se sentir a partir do final da tarde de segunda-feira com ondas que podem chegar aos 3,5 metros de altura.