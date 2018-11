Mel B disse mesmo que já esperava isto há muito tempo.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Apenas dois dias depois de ter sido confirmada a nova digressão das Spice Girls, no Reino Unido, no próximo ano, começam agora a surgir vários pormenores sobre este regresso da girls band mais famosa de sempre.E o detalhe que mais tem dado que falar é a fortuna que cada uma das cantoras - Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C (Victoria Beckham só vai atuar no último espetáculo) - vai ganhar pelos seis concertos agendados: 2,5 milhões de euros cada uma.