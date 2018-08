A relações-públicas de 44 anos confessa que prefere praia com mar calmo.

10:36

A responsável de comunicação e relações-públicas de 44 anos conta que no verão prefere aproveitar as boas praias e o bom tempo de Portugal. Para Sofia Jardim, o verão é bom para renovar energias e fazer festas em grupo com os amigos.: Férias dentro ou fora de Portugal?– No verão, prefiro aproveitar as boas praias e o bom tempo de Portugal.- Praia ou piscina, ondas ou mar calmo?– Praia, mar calmo.