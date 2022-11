Dois feridos em colisão com o metro do Porto junto à estação D. João II

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma composição do metro do Porto provocou dois feridos ligeiros, na tarde desta quarta-feira, na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.O acidente aconteceu pelas 18h44 num cruzamento entre a linha amarela do metro e a Estrada Nacional, junto à estação D. João II.Ao que oconseguiu apurar, o condutor do veículo ligeiro não terá parado no sinal vermelho e terá embatido na composição do metro do Porto.Uma mulher, que seguia no metro, e o condutor da viatura sofreram ferimentos ligeiros.O choque entre os veículos está a condicionar a circulação entre a estação D. João II e a estação de Santo Ovídio.No local, a prestar socorro às vítimas estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões.