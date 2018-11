Donald Trump disse ter tido "boa conversa" com Presidente chinês sobre comércio

Por Lusa | 15:00

O Presidente norte-americano disse hoje ter tido uma "muito boa conversa" ao telefone com o seu homólogo chinês sobre as relações comerciais e a Coreia do Norte, temas que provocaram discussões entre os dois países.

"Acabei de ter uma muito boa conversa telefónica com o Presidente da China, Xi Jinping. Falámos de muitos temas, com destaque para o comércio. Estas discussões avançam bem" estando a ser programados encontros durante o G20, na Argentina, escreveu Donald Trump na rede social Twitter.

"Tivemos também uma boa discussão sobre a Coreia do Norte!", acrescentou.