Donald Trump afirma que rei saudita aceitou aumentar a produção de petróleo

"Talvez até dois milhões de barris", afirmou o presidente norte-americano.

Por Lusa | 15:37

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este sábado que o rei da Arábia Saudita concordou em aumentar a produção de petróleo, "talvez até dois milhões de barris", conversa que os sauditas confirmaram, mas sem mencionar metas.

"Acabo de falar com o rei Salman [bin Abdelaziz] e expliquei-lhe que, com a agitação e disfunções no Irão e na Venezuela, peço que a Arábia Saudita aumente a sua produção de petróleo, talvez até dois milhões de barris, para o compensar", escreveu Trump no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1013023608040513537?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de junho de 2018</a></blockquote>

"Os preços são demasiado altos. Ele acedeu!", acrescentou, referindo-se ao rei saudita.