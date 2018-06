Supremo Tribunal dos EUA valida decreto anti-imigração de Trump

O famoso 'travel ban' a países de maioria muçulmana foi aprovado pela mais alta instância dos EUA.

O Supremo Tribunal norte-americano legalizou a proibição de viajar (travel ban) proposta pela administração de Donald Trump logo nas primeiras semanas de governo.Embora vários tribunais mais pequenos tenham tentado reverter esta ordem presidencial, a instância mais alta do país decidiu, com quatro votos contra e cinco favoráveis, aprovar esta lei que proíbe a maioria das pessoas vindas do Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémene a entrar nos EUA. Estes países têm em comum o facto de terem uma população, na sua maioria, muçulmana.O Supremo Tribunal aceitou o argumento governamental de que o presidente dos EUA, Donald Trump, tinha legalidade para invocar esta medida em nome da segurança nacional, fazendo usufruto da sua autoridade para "suspender a entrada de imigrantes nos EUA", diz a revista Sábado.